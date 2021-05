Bebé de dos años baleó a sus padres mientras “jugaba” en Maine

Un niño de dos años baleó a sus padres cuando estaban dormidos en su hogar en West Bath (Maine), hiriendo a su madre en la pierna mientras su hermano recién nacido estaba en la habitación.

Ian Carr (25), padre de la familia y dueño del arma, resultó levemente herido y se entregó a la policía después de que se le emitiera una orden de arresto por poner en peligro el bienestar de un menor, según la Oficina del Sheriff del condado Sagadahoc.

El bebé encontró una pistola Glock de 9 mm en la mesa de noche de sus padres y la disparó hacia la pareja que dormía en su habitación, dijo la policía, según CBS13. La madre de 22 años recibió un bala en la pierna, mientras que Carr fue golpeado en el cabeza por fragmentos del proyectil.

Un bebé de 3 meses estaba en la habitación en el momento del incidente, pero resultó ileso. Ambos hijos de la pareja están ahora bajo la custodia de familiares no especificados, según el informe.

Los padres fueron tratados en hospitales locales y dados de alta el jueves. Carr debe comparecer ante el tribunal el 10 de agosto, informó la estación.

El alguacil del condado Sagadahoc, Joel Merry, criticó a la pareja por su “descuido”. “Hay que subrayar la gravedad de este incidente. Esta situación fácilmente podría haber sido fatal. El descuido es asombroso”, dijo.

“Sin embargo, la ley actual sólo permite que se imputen cargos por un delito menor. Cada propietario de cualquier arma de fuego debe ser responsable de la custodia de sus armas cuando haya niños presentes en el hogar, especialmente niños pequeños curiosos”., agregó Merry.

