Historia neoyorquina: Corey Kluber lanza el primer juego sin hit ni carrera de los Yankees en este siglo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Corey Kluber se bañó de gloria. Uno de los ases de los New York Yankees logró el sexto no hit no run de la temporada en MLB y entró de inmediato a la historia del club neoyorquino: fue el primer no hitter conseguido por los Yankees en este siglo. Pasaron 21 años de espera para volver a conseguir una gesta así. El experimentado lanzador maniató a los Texas Rangers (2-0) con una verdadera joya de pitcheo que rozó la perfección.

Así fue el momento que quedará inmortalizado en la gloria yankee: Kluber retiró a Willie Calhoun con un rodado al campocorto. Gleyber Torres no tuvo problemas en tomarlo y lanzar al primera base Luke Voit para completar el out.

TWO STRAIGHT DAYS WITH A NO-HITTER 🔥 Corey Kluber makes it six no-hitters in MLB this season after there had only been six over the last two seasons combined. pic.twitter.com/pUDBbAVRDe — SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2021

La última vez que un lanzador de los Yankees logró semejante hito fue en 1999, cuando David Cone lanzó un juego perfecto.

🚨 COREY KLUBER NO-HITTER 🚨 The @Yankees first no-hitter since David Cone’s perfect game in 1999‼️ pic.twitter.com/jobeRetFIV — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 20, 2021

El otrora Cy Young de la Liga Americana realmente rozó la perfección: solo dio un boleto -en el tercer inning- que lo privó de conseguir una gesta aún mayor. Kluber lanzó 101 pitcheos, 71 en la zona de strike, y sumó su cuarta victoria de la temporada (4-2, 2.86 efectividad).

Fue el juego sin hits ni carreras número 11 en la historia de los New York Yankees en temporada regular.