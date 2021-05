Jake Paul se defiende de las críticas y considera que Mayweather cometerá el error de subestimar a su hermano

La inclusión de celebridades en la práctica del boxeo ha generado múltiples opiniones encontradas. Por un lado están quienes avalan este tipo de eventos, mientras que por otro están quienes consideran que le quitan prestigio a la disciplina. Lo cierto es que ante las constantes críticas por la pelea entre Mayweather y Logan, Jake Paul ha salido a defender a su hermano y exigir respeto.

Jake Paul considera que este tipo de eventos son de beneficio para el público y que además atrae a otro tipo de audiencia y genera una mayor cantidad de ingresos para las personas involucradas en los combates. Incluso, el hermano de Logan, llegó a comparar este “nuevo boxeo” con el Imperio Romano.

“Creo que es genial. Creo que atrae más ojos al deporte del boxeo. La gente olvida que el boxeo es entretenimiento. Todos los deportes están diseñados para el entretenimiento, incluso desde el Imperio Romano tenían deportes olímpicos para el entretenimiento”, declaró Jake en el marco de una entrevista para The Sun.

Por otra parte, en torno a la pelea, Jake no quiso emitir un juicio muy tajante sobre el resultado que espera de la contienda. Sin embargo, considera que desde la esquina de Mayweather están subestimando a su hermano y cree que ese factor les puede jugar totalmente en contra el día de la gran pelea.

"I think that Floyd will again severely underestimate my brother, and there's a size advantage, my brother's fast and has knockout power." 🥊

