Lanzan restaurante Bitcoin Pizza para recaudar fondos para el desarrollo de la criptomoneda

Los últimos días no han sido muy buenos para el Bitcoin ni para las otras criptomonedas, ya que diferentes factores han propiciado una fuerte caída en su valor.

Primero, el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció que ya no aceptaría Bitcoin como forma de pago para sus vehículos Tesla.

Sumado a esto, el día de ayer, en China se prohibió que las instituciones financieras y empresas comercializaran o hicieran transacciones con criptomonedas. Estos dos golpes hicieron que muchos inversionistas se pusieran nerviosos e hizo que las monedas digitales en general se devaluaran.

Sin embargo, aún con estos contratiempos, aún hay personas que tienen plena fe en las criptomonedas, y una de ellas es Anthony Pomplian, un popular inversor dentro de la comunidad del Bitcoin que este miércoles anunció que lanzará su marca ‘Bitcoin Pizza’, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la criptomoneda.

Y es que todos los ingresos generados por las ventas de pizzas de este nuevo emprendimiento se destinarán al fondo Human Rights Foundation, que apoya a los desarrolladores de Bitcoins.

La nueva empresa de pizzas empezará a vender y a enviar su producto a domicilio el próximo 22 de mayo, que es el onceavo aniversario del ‘Bitcoin Pizza Day’, y seguirá en activo hasta el 29 de mayo.

La razón por la que Pomplian decidió vender pizzas para apoyar al Bitcoin en este día se debe a una curiosa historia relacionada con la criptomoneda. Se dice que un 22 de mayo, pero de hace 11 años, una persona de nombre Laszlo Hanyecz compró dos pizzas de Domino’s con 10,000 Bitcoins, lo que en la actualidad equivaldrían a cerca de $401 millones de dólares.

Hanyecz se hizo famoso por ser la primera persona en realizar una transacción comercial utilizando criptomonedas y el 22 de mayo pasó a ser conocido como el ‘Bitcoin Pizza Day’.

Pompliano publicó un Tweet que decía: “Así como Bitcoin está trabajando para disrumpir a los bancos tradicionales, Bitcoin Pizza trabajará para disrumpir las cadenas de pizzas corporativas”.

Just as bitcoin is working to disrupt the incumbent banks, Bitcoin Pizza will be working to disrupt the incumbent corporate pizza chains.

Bitcoiners can accomplish anything.

Why not have our own national pizza chain? Now we do.https://t.co/L6AkyRPgjr

