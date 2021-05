Texas aprobó este miércoles una de las leyes antiaborto más severas en Estados Unidos

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, aprobó este miércoles una de las leyes más restrictivas del aborto en Estados Unidos al prohibir esta intervención a partir de las seis semanas de gestación, cuando en muchos casos ni siquiera las mujeres saben que están embarazadas.

Durante la ceremonia de firma de la ley, aprobada por el Congreso estatal y que entrará en vigor en septiembre, Abbot subrayó que “Texas cultiva la vida”.

“Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y, aun así, millones de niños pierden su derecho a vivir cada año debido al aborto“, dijo el gobernador en el acto.

The heartbeat bill is now LAW in the Lone Star State.

This bill ensures the life of every unborn child with a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.

Thank you @SenBryanHughes, @ShelbySlawson, & #txlege for fighting for the lives of the unborn in Texas. pic.twitter.com/aolhUKM9tv

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021