Egan Bernal aguantó en la presión y sigue líder de la general del Giro de Italia

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos y líder del Giro de Italia, declaró que la etapa disputada este jueves entre Siena y Bagno di Romagna fue “difícil” por el trazado del recorrido, aunque admitió sentirse “feliz” porque la terminó bien.

La etapa, con 212 kilómetros y cuatro puertos de montaña, dos de segunda categoría y otros dos de tercera, la ganó el italiano Andrea Vendrame. El pelotón, en el que iba Bernal, llegó pasados diez minutos a meta.

“Se sintió como una etapa de montaña. Hubo mucha elevación y creo que fue un día realmente difícil para todos, aunque estamos felices porque terminamos bien”, dijo Bernal, que analizó la etapa en la que Giulio Ciccone y Vincenzo Nibali agitaron la carrera “cuesta arriba”.

“Cerramos la brecha porque la moto estaba muy cerca de ellos, así que lo cerramos muy rápido. Nibali atacó nuevamente en la cuesta abajo pero no queríamos correr el riesgo de seguirle, así que creo que lo hicimos bien”, dijo.

"There was a lot of elevation today and I think it was a really hard day for everyone" – @Eganbernal 🗣️

