Exceso de peso: trabajador murió y otro herido al colapsar elevador en El Bronx

Un trabajador de la construcción murió y otro resultó herido al colapsar un ascensor en una obra en El Bronx (NYC), dijeron funcionarios de la ciudad.

Irónicamente, la tragedia sucedió horas antes de la celebración de una misa que ya estaba programada en la Catedral de San Patricio en Manhattan, para recordar a 16 trabajadores fallecidos el último año en accidentes laborales en la ciudad, reseñó amNY.

Los socorristas fueron llamados al edificio en Bruckner Boulevard, cerca de Lincoln Avenue, en Mott Haven alrededor de las 8:15 a.m. de ayer. Un portavoz del FDNY dijo que los dos trabajadores estaban dentro del ascensor cuando de repente cayó varios pisos.

Un hombre fue declarado muerto en el lugar y la otra víctima fue trasladada a un hospital en estado crítico, según los bomberos. Una empleada dijo que el fallecido no identificado tenía 30 años y era su supervisor.

Inspectores del Departamento de Edificios (DOB) se hicieron presentes para investigar el incidente. Según fuentes policiales, un trabajador de la construcción sobrecargó un montacargas con equipo, provocando su colapso.

Las fuentes también dijeron que éste fue el segundo accidente fatal ocurrido en el lugar: hace dos años, otro obrero murió al caer a través de un andamio. Pero el DOB de la Ciudad no ha emitido infracciones para esa propiedad desde 2013, acotó Pix11.

El edificio es una antigua fábrica de hielo que se está renovando y supuestamente se convertirá en una escuela autónoma (chárter).

“Todo trabajador que se va al lugar de trabajo por la mañana merece volver a casa sano y salvo por la noche”, declaró Andrew Rudansky, vocero del DOB. “Estamos comprometidos a descubrir cómo ocurrió este trágico incidente, y si descubrimos que se ignoraron las reglas de seguridad, haremos que los responsables rindan cuentas”.

“Ningún trabajador debería verse en una situación comprometedora como ésta en la que van a perder la vida”, denunció Brian Houser, representante sindical de trabajadores de la construcción de ascensores. “Tienen una familia que alimentar”.

Las nuevas leyes estatales han endurecido las reglas para la seguridad de los ascensores, pero Houser dijo que el COVID-19 ha retrasado su implementación. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, el gobernador Andrew Cuomo aprobó en enero de 2020 un nuevo proyecto de ley que refuerza la seguridad de los ascensores en Nueva York, pero su implementación se retrasó hasta 2022 en virtud de un acuerdo que alcanzó con los legisladores.

New York City is thanking the hard hat heroes who made the ultimate sacrifice. https://t.co/XPwgqaF5GJ

The fire department says two workers were in the elevator when it fell several floors Wednesday morning. https://t.co/URZY0lPEno

