Ronald Acuña Jr. conectó jonrón para dejar tendidos a los Mets y su celebración fue épica

Así como si estuviese en La Sabana, su pueblo en Venezuela, jugó y se disfrutó la jornada Ronald Acuña Jr. quien con su bate sigue un ritmo frenético en 2021 y proyecta una campaña histórica con Atlanta Braves.

La noche del miércoles fue el héroe de juego al conectar un cuadrangular enorme por el jardín central para que su equipo venciera 5 – 4 a los New York Mets en SunTrust Park. Fue su primer WALK OFF (jonrón para terminar el juego) en su joven carrera en la MLB.

El jardinero de Atlanta fue agresivo al plato en la novena entrada y pescó el primer lanzamiento del pitcher Jacob Burnes. Iba de 2 – 0 en el juego con su madero y la fe que se tenía la depositó en ese swing.

Esa conexión viajó a una velocidad de 109.8 millas por horas y tuvo una distancia final de 401 pies, nada mal para el momento del juego y lo que significó ese batazo. El venezolano llegó así a 13 jonrones en el año y quedó a solo uno del sorprendente pitcher-bateador Shohei Ohtani que suma 14 con Los Ángeles Angels.

