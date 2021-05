‘Sex and the city’ incorpora un personaje latino no binario a su elenco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sara Ramírez, mejor conocida por su papel de la doctora Callie Torres en Grey’s Anatomy, se unirá a la nueva serie titulada ‘And Just Like That’ de ‘Sex and the City’ e interpretará a un personaje no binario llamado Che Diaz.

Recientemente, HBO dio la noticia de que la actriz mexicana-estadounidense dará vida a un comediante queer no binario y que presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, aparece regularmente.

“Todos en la producción están más que emocionados de que un actor con talento dinámico como Sara Ramírez se haya unido a la familia de ‘Sex and the City’”, informó el productor Michael Patrick King en un comunicado publicado en Deadline.

Por su parte, la actriz nacida en Mazatlán, Sinaloa, reveló en sus redes sociales una fotografía en la que se puede ver la portada de un guión marcada con el nombre del reboot de la serie, confirmando así su actuación en la misma.

El año pasado Sara reveló identificarse como una persona no binaria. “En mí está la capacidad de ser un chico afeminado, una chica amachada, una chica femenina, un chico amachado. Todos. Ninguno”, escribió junto a una selfie donde mostraba su nueva imagen.

Este anuncio sobre la incorporación de Sara al elenco se produce después de que Parker, que también es una de las productoras, pidiera más diversidad en la próxima serie de 10 partes.

Según una fuente había informado a Entertainment Tonight que la nueva temporada de la exitosa serie estaba lista para agregar tres mujeres afrodescendientes al elenco, diversificando así el aspecto del programa.

“Están buscando contratar a tres mujeres negras para estos papeles”, citó el medio estadounidense.

A principios de este 2021, Sarah Jessica anunció esta nueva parte de ‘Sex and the City’, aunque aún se desconoce la fecha de lanzamiento y que queda por ver si puede sobrevivir a la omisión de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, que es una de las favoritas de los fanáticos.