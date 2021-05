Subió al montículo, bateó con solvencia y cubrió los jardines: otro día completo para Shoehi Ohtani

El ‘androide’ japonés de 26 años de edad, Shohei Ohtani, está en medio de su cuarta temporada en las Grandes Ligas y en la presente proyecta una zafra realmente histórica, recordando los momentos de antaño en los que habían abridores que se paraban en el cajón de bateo y hacían magia.

Ohtani es un caso único en la MLB, sus características no son compartidas con alguien más en el beisbol actual de Estados Unidos. Es un pelotero capaz de abrir el juego como lanzador, batear como el mejor del equipo y luego terminar en los jardines como si nada ha pasado.

Esta combinación la volvió a realizar en la noche del 19 de mayo frente a Cleveland Indians. Se subió al morrito y lanzó 4.2 entradas, recibió dos carreras, dio dos boletos y abanicó a cinco en la derrota 3 – 2 de LA Angels.

Al bate se fue de 3 – 1 como segundo en el orden y cuando terminó su labor monticular se marchó al jardín derecho. Joe Maddon está sacando el máximo provecho de una de sus grandes figuras junto a Mike Trout.

Shohei Ohtani had to battle a bit on the mound, but he did bunt against the shift for a single because of course he did. pic.twitter.com/Z4RgA1XPs6

— Jason Coskrey (@JCoskrey) May 20, 2021