Abren al público el nuevo parque flotante ‘Little Island’ en el Hudson River Park en Manhattan

La isla más famosa del mundo, Manhattan, cuenta con una nueva atracción: su propia pequeña isla flotante en río Hudson. Este viernes se inauguró el tan anticipado parque público ‘Little Island’ a la altura de la calle 13, que es un área elevada con columnas en el río, y que cuenta con espacios verdes y colinas para explorar, un anfiteatro para presentaciones en vivo y eventos artísticos, y puntos de vista únicos para ver el área circundante.

Con este parque, uno de los primeros en abrir en la ciudad desde la pandemia del COVID-19, se espera el mismo fenómeno que ocurrió con el ‘High Line’, que tras su inauguración en el 2009 en el lado Oeste de Manhattan, se convirtió en la principal atracción turística de la ciudad de Nueva York.

Para visitar este espacio flotlante de 2.4 hectáreas se necesita hacer una reservación online si desea ir entre las ‘horas pico’ de las 12 p.m. a las 8 p.m. visitando la página: www.LittleIsland.org

Pero Litte Island guarda un secreto, y es que el parque gratuito abre a las 6 a.m., y si llega entre esa hora y las 12 p.m., no necesita hacer una reservación. Lo mismo ocurre en horas de la noche, ya que como el horario de cierre es la 1 a.m., si lo visita después de las 8 p.m. tampoco necesitará buscar un tickets online.

Una de las que nos se perdió la oportunidad para aprovechar esa ventaja de no necesitar un ticket fue Gabby Rosati, quien llegó este viernes junto a su mamá Marta antes de las 11 a.m. “Yo trabajo como guía de turismo y me enteré en el website que hasta el mediodía se podía entrar si reservación, y no quería perderme el venir este mismo día de la apertura para saber en persona cómo es, saber cómo está y así poder recomendarlo”.

La joven inmigrante residente en Jersey City, en Nueva Jersey, cree que este lugar será todo un éxito turístico como ocurrió con el High Line.

“Hace como diez años abrieron el High Line y muchos pensaban que no iba a funcionar para nada, y date cuenta lo exitoso que ha sido y todo los edificios que han construido a su alrededor”, indicó Rosati, agregando que seguro “este parque también ayudará a la recuperación de la ciudad con la reapertura, porque va a traer mucha gente, y sobre todo porque es algo muy nuevo, un parque totalmente artificial y a la gente le va a encantar esto de que esté flotando en el río”.

Viviana Gutiérrez, quien trabaja haciendo ‘catering’ en el área y quien confesó que se dio una escapadita del trabajo para conocer el lugar, expresó estar muy sorprendida con lo que se encontró: “¡Wow! Es increíble este parque, me encanta, me parece muy maravilloso”.

La residente de Queens, y quien también es originaria de Ecuador, también piensa que no hay nada mejor que abrir este nuevo espacio al mimo tiempo que se da la reapertura de la ciudad tras la pandemia. “Las vistas es lo que de seguro atraerá más a la gente a venir a disfrutar al aire libre después de todo lo que pasamos con el covid, y sin preocuparse”.

Detalles del nuevo parque

El parque, que entre el proceso de planeación y construcción se tomó casi 10 años, se hizo realidad gracias a una contribución e $260 millones de dólares de la ‘Diller-von Furstenberg Family Foundation’, y además de los espacios verdes cuenta con un anfiteatro para presentaciones artísticas y eventos culturales.

Y a partir de junio, contará con su propia programación artística independiente en la cual se destacarán a cientos de artistas e intérpretes locales, y ofrecerá programación gratuita para visitantes de todas las edades.

Los componentes del parque, ubicado entre más de 350 especies de flores, árboles y arbustos, incluyen un anfiteatro de 687 asientos (“The Amph”), una plaza central con asientos para comida y bebidas (“The Play Ground”), un escenario íntimo y espacio de césped (“The Glade”), y deslumbrantes vistas del parque, la ciudad de Nueva York y el río Hudson. Little Island fue diseñado por Thomas Heatherwick de Heatherwick Studio, con diseño de paisaje de Signe Nielsen de MNLA.

“Es un placer dar la bienvenida al público a esta área más nueva del Hudson River Park, y estaremos eternamente agradecidos con Barry Diller y la Diller-von Furstenberg Family Foundation por su extraordinaria contribución al Hudson River Park y la ciudad de Nueva York en general”, dijo Noreen Doyle, presidenta interina de Hudson River Park Trust.

Y sin duda que uno de los principales atractivos del diseño de Heatherwick Studio, es el exterior distintivo de Little Island que está sostenido por una estructura que se compone de 132 pilotes de hormigón, que emergen de entre los pilotes de madera sobrantes del Pier 54 que se conservaron en gran parte para mantener los hábitats de la vida acuática.

Para visitar ‘Litte Island’: