MLB: el venezolano Felipe Vázquez fue declarado culpable por múltiples casos de abusos sexuales a menores

En las últimas horas se conoció la resolución de múltiples casos de agresión sexual, por parte de un pelotero que jugó en la MLB. El venezolano Felipe Vázquez, ex lanzador de los Pittsburgh Pirates, ha sido declarado culpable de haber cometido abusos sexuales y había sido investigado por un total de 15 casos.

Según reportes de David Kaplan, el lanzador venezolano fue declarado culpable en Estados Unidos, luego de que fueran desarrolladas amplias investigaciones para determinar su relación con múltiples casos de abusos sexuales, entre ellas la de una menor de edad.

BREAKING – Felipe Vazquez found GUILTY of sexual assault and indecent assault with minor and sexual abuse of children. NOT GUILTY on all but a few of the unlawful contact with minor charges. Still combing through verdict.

