Boxeador Félix Verdejo se declaró no culpable por el asesinato de Keishla Rodríguez: permanecerá en prisión

Nuevo capítulo en la oscura historia que involucra al boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien fue detenido por y acusado de secuestro, robo y asesinato por el FBI hace poco más de una semana. Verdejo compareció de forma virtual ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé y se declaró no culpable de las acusaciones que le han hecho y que involucran la muerte de Keishla Rodríguez.

Puerto Rican boxer Félix Verdejo Sánchez pleaded not guilty to federal charges linking him to the killing of Keishla Rodríguez Ortiz in a case that has shaken the island. By @Nicolemarie_A https://t.co/ZdnWon2EQE

