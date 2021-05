Policía en Georgia aún no detiene a abusadora que golpeó y pisoteó a clienta de Little Caesars en incidente captado en video

A pesar de que las autoridades en Georgia circularon una imagen de la sospechosa que aparece en un video agrediendo a otra clienta en una pizzería Little Caesars con el fin de dar con su paradero, todavía la mujer se encuentra prófuga.

Brittany Kennedy, de 25 años, enfrenta cargos de agresión por la golpiza que le dio a Emily Broadwater, de 22 años, la tarde de este lunes en el local de Augusta.

A eso de las 4 p.m. inició una trifulca entre las mujeres, por causas que no han sido establecidas oficialmente, y Kennedy agarró por el cabello y golpeó en la cabeza y en el rostro a la otra en múltiples ocasiones.

Una niña de no más de 3 años que aparentemente es la hija de la víctima fue la única que se movilizó para tratar de socorrer a su madre, mientras el resto de los presentes se dedicaron a mirar y a grabar.

El personal del restaurante de comida rápida tampoco llamó a la Policía, al menos no inmediatamente.

@AsianPatDixon @censoreddottv@HeWasntJogging

Look at all the bleeps stand around and do NOTHING.

This animal deserves to be in a cage the rest of her pathetic life. pic.twitter.com/R77ijFpOnK

— cristianjesus (@cristjdiaz) May 18, 2021