Renovación culé: Kun Agüero firmará con el Barcelona hasta 2023

Sergio Kun “Agüero” ha llegado a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona. El validado periodista Fabrizio Romano confirmó la alianza entre ambas partes para que el delantero argentino se convierta en el primer refuerzo culé de cara a la próxima temporada. Nuevos detalles fueron revelados: firmará por dos años, hasta junio de 2023.

Además, el “Kun” recibirá un bono extra en caso de que el Barcelona gane la UEFA Champions League durante su estadía. Cabe destacar que su sueldo no sería de los más altos de la plantilla. Como extra a la información, que seguro agradará a los fanáticos culés, el segundo refuerzo sería Memphis Depay, quien ya le habría informado a sus nuevos abogados que quiere unirse al Barcelona.

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB

More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2021