Messi recibe vacaciones del Barcelona para enfocarse en la Copa América

Lionel Messi recibió permiso del Fútbol Club Barcelona para ausentarse del último partido de la temporada, que será ante el descendido Eibar este sábado al mediodía. De esta forma concluyó su campaña con los blaugranas, ganando un nuevo título al máximo anotador de La Liga -su quinto consecutivo-, con 30 goles. Sumando todas las competiciones, jugó 47 partidos, marcó 38 goles y dio 14 asistencias. Bárbaro.

Lionel Messi will not play against Eibar on the final day and is resting before the Copa America.

His Barcelona season is over. pic.twitter.com/1GsItPHYGF

— B/R Football (@brfootball) May 21, 2021