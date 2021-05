Anciano mató a otro a golpes en hogar de retiro en Nueva York

Clifton Bourne, un anciano de 87 años, fue acusado de golpear fatalmente a su vecino Lloyd Godfrey (83), en una residencia para personas mayores en El Bronx (NYC).

El crimen sucedió ayer en el asilo de ancianos “Pinnacle Multicare Nursing & Rehabilitation Center”, ubicado en 801 Co-Op City Boulevard, reportó NYPD.

Godfrey murió luego de ser presuntamente agredido brutalmente por Bourne, quien fue detenido ayer alrededor de las 6:30 p.m. Los cargos estaban pendientes contra él.

Bourne supuestamente entró en el apartamento de la víctima en el asilo y comenzó a golpear la cabeza de Godfrey contra el concreto, causándole hemorragia fatal y traumatismo craneal, dijeron fuentes policiales.

“No hay una razón clara y concisa” para el ataque, dijo hoy un portavoz de la policía al New York Post, agregando que la investigación continuaba abierta.

Co-Op City in The Bronx: An 83-year-old man died after being brutally assaulted by a fellow resident at a nursing home early yesterday evening. https://t.co/JB2VKhS0zh

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) May 22, 2021