Inyecciones, otra opción para aumentar los glúteos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alexandra estuvo investigando sobre cómo hacer para mejorar la forma de sus glúteos sin tener que recurrir a un BBL (Brazilian Butt Lift), ya que el tiempo de recuperación del popular tratamiento le resultaba muy largo y complicado.

“Comencé a leer sobre métodos alternativos y encontré el hecho con Sculptra. Busqué en Google algunos lugares e incluso tuve algunas consultas en otras oficinas, pero Jen me hizo sentir más cómoda y me di cuenta de que realmente se preocupaba por lo que yo quería y sabía exactamente lo que estaba haciendo”, cuenta sobre su experiencia con el método Dolce BBL.

Jennifer DiLandro, fundadora de Dolce Aesthetics (https://dolceaestheticsny.com) y experta en inyectables explica que Sculptra es un ácido poliláctico que estimula el colágeno cuando se inyecta, y los glúteos reaccionan muy bien a dicho ácido debido a que en esa zona hay mucho tejido muscular.

“No es algo permanente pero es una buena opción para quienes no quieren someterse a una cirugía bajo anestesia, o no son candidatas para un BBL porque no tienen suficiente grasa corporal”,explica la enfermera certificada.

El levantamiento de glúteos con rellenos dermales o inyecciones es un tratamiento relativamente sencillo. Se aplica justo debajo de la superficie de la piel para espesar, estimulando el crecimiento de colágeno; y a diferencia del injerto de grasa, un elemento esencial del levantamiento brasilero, no se necesita tiempo de reposo porque no hay extracción quirúrgica para usar en el injerto, lo que significa que no hay riesgos asociados con la anestesia.

“También es una buena opción para quienes quieren experimentar pero no están seguras de querer un cambio permanente, o incluso para quienes quieren corregir errores resultado de un BBL”, dice DiLandro.

El número de tratamientos requeridos depende de lo que el paciente quiera lograr, desde llenar los vacíos laterales de los glúteos, obtener mayor volumen o disminuir la celulitis. En promedio, según la experta, para un cambio pequeño se necesitan de 4 a 6 ampolletas por glúteo, y los efectos duran un promedio de 18 meses.

“No requiere tiempo de recuperación, el resultado final se obtiene en tres meses y se va notando la mejoría gradualmente.Un 99.99 por ciento de mis pacientes se sienten satisfechos con los resultados”, asegura DiLandro, quien agrega que el costo del Dolce BBL es aproximadamente $1.800 por glúteo, para lograr un aumento considerable.

“He visto un cambio notable en la forma de mi trasero, que es exactamente lo que quería. Si estás buscando agregar volumen a tus glúteos sin pasar por el quirófano, es una excelente alternativa”, asegura Alexandra sobre su experiencia.