Normalidad en Nueva York: Brooklyn Nets superan a Boston Celtics ante más de 14 mil espectadores

Brooklyn, NY – La normalidad está volviendo a Nueva York. Hoy arrancaron los playoffs de la NBA en el Barclays Center con 14 mil personas en las gradas -con mascarilla obligatoria, eso sí-, el 75% de la capacidad de la arena de los Brooklyn Nets. Más del 90% de ellas vacunadas, según la liga.

Y la normalidad se impuso en el juego: los Nets, el equipo con más talento de la Conferencia Este, superaron con cierta facilidad a los Boston Celtics (103-94) apoyados en 32 puntos y 12 rebotes de Kevin Durant, y 29 puntos y 6 rebotes de Kyrie Irving. La tercera pieza del “Big Three” de Brooklyn, James Harden, se acercó al triple doble con 21 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Con este trío sano que hoy anotó 82 puntos, Brooklyn Nets es claro candidato al título, sino el máximo favorito. Ni siquiera hizo falta una participación destacada del pívot Blake Griffin, que aunque salió en el quinteto titular, sólo jugó 20 minutos para aportar un solo punto.

Tiempo de playoffs

La liga regular de la NBA y los playoffs parecen dos deportes distintos. En la primera las anotaciones son estratosféricas, se meten triples casi sin oposición desde todos los ángulos y distancias, los defensas parecen estar respetando algún tipo de “distancia social” y las posesiones que agotan los 24 segundos se cuentan con los dedos.

Pero los playoffs son otra cosa: se acercan los cuerpos, se encogen los brazos, no se evita el choque en los bloqueos… Se salta más alto por el rebote y se pelea más bajo por cualquier balón dividido.

Así, un equipo que tiene a los dos mejores jugadores ofensivos de la última década en Durant y Harden, más dos All-Star como Irving y Griffin, se quedó esta noche en 16 puntos en el primer cuarto de sus playoffs.

Los Nets salieron algo fríos y dejaron que los Celtics se despegaran en el primer cuarto hasta lograr un parcial de 18-10 liderados por un eficaz Jason Tatum.

El segundo cuarto, menos atenazados, Nets corrió más para irse al descanso 53-47 abajo con 16 puntos de Durant por 15 de Tatum, las dos armas ofensivas de cada equipo.

El tercer parcial arrancó con 7 puntos consecutivos de Brooklyn que le pusieron por delante en el marcador por primera vez en el choque. A partir de entonces se vivió otro partido, con el trío estrella local anotando desde detrás de la línea de triple y en transición.

Boston, además, sólo logró 40 puntos en toda la segunda mitad, con Tatum (22 puntos), Marcus Smart (17) y Kemba Walker (15) muy lejos del impacto que tuvieron en el juego las estrellas de Brooklyn.

Para la hemeroteca queda que, con los primeros cuatro puntos del partido, Kevin Durant se convirtió en el noveno jugador con más puntos en playoffs de la historia de la NBA.

Y en Boston, Robert Williams III puso 8 tapones, récord de los Celtics en un partido de playoffs.

That second jump is just absurd 😳 That's a new @celtics #NBAPlayoffs record 8 BLOCKS for Robert Williams III. pic.twitter.com/sGNwfwAC82 — NBA (@NBA) May 23, 2021

El segundo partido de la serie se juega el martes a las 7:30 pm ET, de nuevo en el Barclays Center.