Tres muertos al caer auto en el agua en Queens, Nueva York

Tres pasajeros murieron luego de que su vehículo se estrellara esta mañana contra el agua en Queens, reportó la policía de Nueva York.

El extraño accidente ocurrió en Borden Avenue, Long Island City. Los bomberos informaron que habían desplegado varios buzos de rescate junto con unidades marinas, según ABC News.

Tres hombres no identificados fueron sacados del vehículo sumergido en Newtown Creek, que divide a Queens y Brooklyn. Estaban vivos, pero en estado crítico cuando fueron trasladados al Cornell Medical Center. Más tarde fueron declarados muertos, reportó NYPD.

Al momento no hubo más información disponible. Se desconoce la razón por la que el auto terminó sumergido en el agua.

#BREAKING: Three passengers have died after a vehicle crashed into the water in Queens Saturday, police say. https://t.co/5DcOJYQESu

— Eyewitness News (@ABC7NY) May 22, 2021