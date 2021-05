Leyenda del golf: Phil Mickelson se convirtió en el golfista más viejo en ganar un torneo grande

Phil Mickelson escribió más historia en el golf este domingo, cuando se coronó como el campeón del PGA Championship, uno de los torneos grandes del circuito PGA. El golfista de 50 años de edad se convirtió en el más longevo en ganar un major en la historia del deporte. Un ejemplo de vigencia, garra y pasión por su profesión.

La caminata hacia lo que sería su último swing es épica, y también será recordada: decenas de personas acompañaron a Phil a realizar el golpe que lo catapultó en los libros de récords.

Así fue el momento que lo convirtió en leyenda:

The walk golf will always remember. #PGAChamp | @PhilMickelson pic.twitter.com/bUGhrPEBYg

Su victoria en el PGA Championship lo llevó a igualar la octava posición en la tabla histórica de golfistas con más títulos en el circuito PGA. Suma 45 trofeos, que ha coleccionado desde 1991 hasta la fecha. Cuatro décadas de éxitos en los campos de golf. Una leyenda viviente.

Timeless. @PhilMickelson moves to T8 on the all-time TOUR wins list (45) with his PGA Championship victory. pic.twitter.com/KehxbyJlJS

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 24, 2021