Serena Williams le mostró la bandera a cuadros a Max Verstappen, nuevo líder de la Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Mónaco y su llegada fue recibida por Serena Williams, quien fue la encargada de ondear la bandera a cuadros que indicaba el final de la carrera. Momento para el recuerdo en la Fórmula 1, que a través de este tipo de acercamientos con celebridades y estrellas de otros deportes continúa su crecimiento como marca. También crece el piloto neerlandés, quien se convirtió en el nuevo líder del campeonato 2021.

Al final de la carrera, la tenista estadounidense fue entrevistada a la par de Verstappen, quien ganó por primera vez en Mónaco. Señaló que fue una gran carrera y felicitó al líder de Red Bull por el triunfo. Bonito momento.

Look… you don’t have a 23 time major win be in attendance and you don’t let her say something. Serena Williams congratulating Max Verstappen for winning the #MonacoGP pic.twitter.com/v69gRuB7zK

