Aaron Rodgers no se reportó al primer día de prácticas presenciales en Green Bay

Nada ha cambiado en la relación entre Aaron Rodgers y Green Bay Packers desde que surgió el rumor de que el legendario mariscal de campo tenía intenciones de abandonar al que ha sido su único equipo en la NFL. Este lunes tuvimos una nueva prueba de ello, la más contundente hasta los momentos: Rodgers no se presentó a la primera práctica presencial del equipo, una anomalía en sus 16 años de carrera.

Aunque era esperable, había que verlo para creerlo. “AR14” no estuvo en las sesiones virtuales, y reafirmó su postura al no presentarse al primer día, en el que lógicamente se dan a conocer los nuevos miembros de la plantilla. Además, Rodgers dejó ir un bono de $500,000 dólares, que hubiese cobrado con tan solo asistir a esta fase inicial de pretemporada.

En caso de no presentarse al mini camp, habrá perdido otros $93,085 dólares. Y la cifra seguirá subiendo conforme se acerque la temporada. Green Bay no tiene intención de dejarlo ir, pero la situación está escalando poco a poco a niveles insostenibles. Alguna parte deberá ceder antes de que la batalla termine mal para los dos lados.

