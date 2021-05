De Liverpool a Barcelona, el nuevo holandés que llegará al Camp Nou

Joan Laporta prometió una renovación en el FC Barcelona y se ha puesto manos a la obra. Tras asegurar a Sergio ‘Kun’ Agüero, ahora el nuevo presidente del club catalán negocia la incorporación de Georginio Wijnaldum, mediocampista holandés que brilló en el Liverpool FC desde el 2016.

En la mañana de este martes el abogado que representa a Wijnaldum fue visto en el Camp Nou y su visita se trata del arreglo que está por firmar con los blaugranas para que su representado se mude a La Liga Española.

Los medios españoles aseguran que la visita de Jan Kabalt es para sellar el trato de Wijnaldum con el Barcelona hasta junio de 2024 y nada tiene que ver su llegada con la continuidad o no de Ronald Koeman en la entidad.

Georginio Wijnaldum’s agent today in Barcelona to meet with Barça. The agreement is set to be completed until June 2024, confirmed. Gini is open to accept lower salary to join #FCB, same as Sergio Agüero. 🔴🔵

Last details to be sorted then Gini will sign as new Barça player. https://t.co/TlqznhJfBh pic.twitter.com/w4NUHZHhOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2021