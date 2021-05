Hasta republicanos se avergüenzan por la comparación de Marjorie Taylor Green sobre vacunas contra COVID-19 y el Holocausto

La representante republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia) volvió a las andadas con sus comentarios fuera de lugar, al comparar la vacunación contra COVID-19 con una marca que el régimen nazi impuso a judíos durante el Holocausto.

Además de generar críticas en Twitter, donde publicó el mensaje, la representante también sorprendió a sus colegas por semejante afirmación, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“El logo de los empleados vacunados es como lo que hicieron los nazis al obligar a los judíos a portar una estrella dorada”, escribió. “Pasaportes de vacunación y ordenar mascarilla crea discriminación hacia las personas que no se han vacunado que confían en sus sistemas inmunes a un virus que tiene 99% de supervivencia (sic)”.

Vaccine passports & mask mandates create discrimination against unvaxxed people who trust their immune systems to a virus that is 99% survivable. https://t.co/6X6VNolcA7

Vaccinated employees get a vaccination logo just like the Nazi’s forced Jewish people to wear a gold star.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes condenaron los comentarios de su colega.

“Marjorie está equivocada, y su decisión intencional de comparar los horrores del Holocausto con el uso de mascarillas es espantosa”, dijo el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy (California) en un comunicado. “Permítanme ser claro: la Conferencia Republicana de la Cámara condena este lenguaje”.

Otros dos republicanos de alto rango en la Cámara, Steve Scalise (Louisiana) y Elise Stefanik (Nueva York) también criticaron a su colega.

“Al equiparar el uso de máscaras y vacunas con el Holocausto se menosprecian las atrocidades humanas más importantes jamás cometidas”, tuiteó Stefanik.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), se sumó a los reproches.

“Una vez más, un comentario escandaloso y reprobable”, dijo McConnell en CNN.

Ante la oleada de vituperios a la que se sumaron demócratas y público en general, Taylor Greene publicó un hilo en Twitter sobre sus dichos, ofreciendo disculpas a aquellas personas que se “sintieron ofendidas”, pero quiso justificar sus dichos ¡echándole la culpa a los demócratas!

“Los demócratas son el partido de la división, del odio, la teoría crítica del racismo (puro racismo)”, dijo. “Una disculpa a quienes se sintieron incómodos con mis palabras, pero esto es lo que es la izquierda estadounidense”.

7. I'm sorry some of my words make people uncomfortable, but this is what the American left is all about.

And they are America last in every single way.

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) May 25, 2021