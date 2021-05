Una diseñadora denuncia en TikTok que Converse se robó un diseño de tenis que ella propuso

Uno de los mayores miedos de cualquier emprendedor o inventor es que una gran empresa le robe su idea para lucrar con ella sin darle nada de crédito ni dinero. Y una diseñadora de Florida alega que esto es justo lo que le pasó. Y es que la mujer dice que la empresa de zapatillas deportivas Converse le robó uno de sus diseños.

Cecilia Monge, de 22 años, dijo que notó que una de las zapatillas deportivas de la nueva línea de la empresa tenía un parecido asombroso con los prototipos que ella presentó para hacer una pasantía en Converse. Dichos prototipos los mostró hace dos años y la oportunidad de laborar en la empresa con la pasantía fue rechazada.

Monge denunció a la empresa a través de un video de TikTok que hasta el momento lleva más de 9.1 millones de vistas. La joven dijo que no creía que el parecido entre los diseños fuera una coincidencia y decidió publicar su video en TikTok después de que su familia la convenciera de que la empresa le había robado su diseño.

En el video de TikTok, Monge relató que en 2019 solicitó la pasantía de diseño en la firma de calzado, que es propiedad de Nike. Y para que la consideraran para la pasantía, ella envió diseños de zapatos.

“Realmente quería el puesto. Pensé que debería mostrar iniciativa y crear mi propia línea de Converse para mostrarles que podría tener éxito en el puesto si me contrataban, lo cual es una práctica común en los roles de diseño”, dijo Monge, de acuerdo con el blog de moda Diet Prada.

La diseñadora nunca tuvo noticias de Converse, según el video.

Tiempo después, en mayo de este año, vio un anuncio en Internet que mostraba la nueva gama de zapatos de Converse que, según ella, se veía muy parecida a sus diseños.

Para ilustrar el parecido, Monge compartió una comparación lado a lado de dos de sus diseños, llamados ‘Grand Canyon’ y los recién lanzados por Converse ‘Unisex Converse Chuck 70 National Parks High Top”.

22 year old Designer from Florida, Cecilia Monge, accuses Converse for stealing her idea without credit or recognition. https://t.co/dsdhYBv1EH.#Nike #PayupNike #CeciliaMonge #CONVERSE #Shoes #Designers #internship #work #abuse #Florida #YellowStone #TikTok

— Miss Bem (@miss_bem) May 24, 2021