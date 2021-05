El mexicano acusado del asesinato de Mollie Tibbetts hace sorprendente confesión durante el juicio

El juicio por el asesinato de Mollie Tibbetts en Iowa sigue arrojando nuevos capítulos. Ahora unos sospechosos hombres enmascarados entraron en escena.

Cristhian Bahena Rivera, el inmigrante mexicano de 26 años acusado del crimen, testificó este miércoles como parte de la estrategia de defensa, y dijo que dos hombres armados y enmascarados lo obligaron a manejar hasta el lugar donde corría la joven universitaria y luego lo dejaron con su cadáver en la cajuela de su auto.

Con ayuda de un traductor, el hispano narró cómo unos misteriosos hombres enmascarados aparecieron en su tráiler el mismo día que Mollie desapareció en julio de 2018.

CBR says he was directed to stop again near the place where Mollie's body was recovered. Says the men took his keys and his phone. Told to not say anything about what happened, threatened to hurt Iris and his daughter. Knew something was in the trunk. @wqad #MollieTibbetts pic.twitter.com/x2PF8hNqn8

