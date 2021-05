La defensa del mexicano acusado del asesinato de Mollie Tibbetts denunció que lo presionaron para inculparse

Cristhian Bahena Rivera, el inmigrante mexicano acusado del asesinato de Mollie Tibbetts, aseguró que su confesión fue obtenida por la policía bajo coerción, después de trabajar 12 horas en una granja limpiando excremento.

Durante el juicio que se lleva a cabo en una corte de Iowa por el terrible asesinato de la joven universitaria en 2018, el abogado de Bahena Rivera dijo en su discurso de apertura que las autoridades hicieron una investigación incompleta y cerraron demasiado rápido el caso.

Jennifer Frese says Mollie Tibbetts deserves justice, but so does her client, Cristhian Bahena Rivera. @wqad #MollieTibbetts pic.twitter.com/KGMJk3eJCi — Denise Hnytka (@DeniseWQAD) May 25, 2021

El inmigrante mexicano enfrenta el juicio por el asesinato de Tibbetts después de declararse no culpable de asesinato en primer grado. Aunque el caso inició hace una semana, la defensa se reservó de hacer su declaración inicial hasta este martes.

“Su familia merece justicia, pero también la merece Cristhian Bahena Rivera”, dijo Jennifer Frese, abogada del mexicano.

La defensa cuestionó la evidencia de ADN de los fiscales, así como la confesión. “Él no tuvo una entrevista, fue interrogado”, acusó Frese.

“No hay duda en el hecho que mi cliente trabajó 12 horas en una granja limpiado excremento, limpiado el piso, y luego, al final del día fue traído a la oficina del sheriff”.

La defensa describió al mexicano como un hombre trabajador y familiar de México que fue presionado para realizar una confesión falsa. Incluso mostraron una foto con su hija.

Photo showed in court of Iris, Cristhian and their daughter at a birthday party. They were broken up at this time. Says he was a good, responsible father. @wqad #MollieTibbetts pic.twitter.com/IFDWyhzTKE — Denise Hnytka (@DeniseWQAD) May 25, 2021

La esposa del tío de Bahena también testificó este martes y dijo que el trabajo del presunto asesino, ayudaba a mantener a su familia.

She came to the US by legal means in 2003 and moved to the Marshalltown area. Says family needed to come up with money to get Bahena Rivera here. Doesn't recall how much. @wqad #MollieTibbetts pic.twitter.com/UMW2oqd4CT — Denise Hnytka (@DeniseWQAD) May 25, 2021

Como hizo al inicio del juicio, los abogados del mexicano intentan considerar a otros sospechosos del caso, que fueron rápidamente desechados, como el novio de Mollie, Dalton Jack, quien testificó también este martes sobre su tirante relación amorosa con la hoy occisa.

Dalton Jack says Mollie was about 5'2", 130lbs. Small framed, but spunky. Would have fought back if she was attacked. But says she was also the type of person who would be kind if she was approached unless provoked. @wqad #MollieTibbetts pic.twitter.com/MnXQjVocxR — Denise Hnytka (@DeniseWQAD) May 25, 2021

Mollie Tibbetts desapareció el 18 de julio de 2018. Su cadáver fue hallado un mes después en un campo de trigo en Iowa. Bahena admitió haber visto a Mollie la noche de su extravío, también que le gustó e intentó hablar con ella.

Gracias a Donald Trump, este crimen alimentó la retórica contra los inmigrantes indocumentados y hubo amenazas contra la comunidad hispana de Iowa.

La tensión racial en el estado se elevó a tal punto que grupos de activistas de Iowa denunciaron una campaña de llamadas telefónicas automáticas realizadas por un grupo supremacista blanco que sembró miedo en la comunidad hispana.