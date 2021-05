El renacido Derrick Rose enamora al MSG en New York: “Soñé con este momento durante mucho tiempo”

El Derrick Rose del que todos nos enamoramos ya ha vuelto. Lo vimos en la temporada regular y ahora lo disfrutamos en Playoffs. Este miércoles escribió un capítulo más en su historia de superación, liderando a los New York Knicks a su primera victoria en la serie ante Atlanta Hawks (101-92).

“He estado soñando con este momento desde hace tiempo“, contó al final del partido. Y no es para menos, Derrick Rose nunca fue el mismo tras la rotura de ligamentos que sufrió en la temporada 2012-2013. Luego sufrió más lesiones que lo limitaron y le quitaron la explosividad que desde sus inicios lo caracterizó.

Pasó por Minnesota y Detroit, equipos sumergidos en la tabla. Pero esta campaña, a sus 32 años, recibió una nueva oportunidad en un equipo de Playoffs: New York Knicks. Tim Thibodeau, otrora entrenador de los Chicago Bulls, lo conoce mejor que nadie, y lo adquirió para fortalecer la segunda unidad. Es una historia fascinante.

The Knicks' win tonight was special for Derrick Rose, who led the team in points and minutes 🌹

It's the team's first playoff win since 2013. pic.twitter.com/fZ7f46CcZm

— The Athletic (@TheAthletic) May 27, 2021