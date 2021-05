Festeja Memorial Day: 8 comidas de Costco que vale la pena comprar para este feriado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La celebración del Memorial Day está cerca, esta conmemorativa fecha de carácter federal tiene lugar en Estados Unidos el último lunes de mayo de cada año y su objetivo es recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate.​ La buena noticia es que dependiendo de cuándo comiences a celebrar (muchas personas comienzan las festividades el viernes) y aunque se convierta en una fiesta de comida y celebración de tres o incluso cuatro días, aún estás a tiempo de planificar un rico menú para el fin de semana festivo.

Teniendo en cuenta que para muchos la celebración de Memorial Day es el comienzo no oficial del verano, tiene mucho sentido encender la parrilla. Sin embargo no siempre tenemos el tiempo o la disposición de cocinar, con base en ello nos dimos a la tarea de seleccionar algunos bocadillos y comidas de Costco que son la alternativa perfecta para servirse tal cual o simplemente recalentarse. Si bien no podemos negar que existen algunos platillos tradicionales e icónicos del Memorial Day, como sucede con la ensalada de papas y de repollo, el pulled pork (cerdo desmenuzado). También hay algunas opciones dulces, como un pastel de manzana tradicional, y platos más elegantes, como los macarrones e incluso una rica tarta de cerezas. Sin más preámbulo, estas son las mejores comidas que ofrece Costco para el fin de semana de Memorial Day. Aprovecha y disfruta el tiempo con los amigos y familia, en lugar de pasar horas cocinado con estas deliciosas y accesibles alternativas.

1. Pie de manzana

No existe celebración alguna sin deliciosos postres, y mucho menos una parrillada sin cerrar con un tradicional pie de manzana. Evita el tiempo que tomaría hornear una tarta de manzana desde cero, con esta maravillosa alternativa de pie de manzana con doble corteza por solo $9,99 ¡Mejor imposible! Además, al pesar casi cinco libras, podrás obtener muchas rebanadas de esta delicia terrenal, lo único que tendrás que hacer es calentarlo y servir ¡Maravilloso!

2. Paquete de quesos variados

La opción perfecta para botanear y sobre todo para aquellos invitados que siempre llegan temprano, es tener una bandeja con ricos quesos variados, galletas y pan. Costo ofrece un paquete con una deliciosa y variada selección por solo $11,49, tendrás en un solo empaque: queso cheddar añejo, Jarlsberg, Havarti cremoso o Gouda holandés. Agrega algunas aceitunas, frutas y nueces, quedarás como el anfitrión perfecto y ni tendrás que rebanar los quesos.

3. Roast beef rebanado

Sin lugar a dudas el roast beef es la mejor alternativa cuando quieres darle un giro a las rípicas hamburguesas y hot-dogs. El roast beef rebanado de Kirkland Signature, es una verdadera delicia para satisfacer hasta los gustos más exigentes y por solo $ 7.67 dólares por libra. Acompaña con bollos y diferentes variedades de pan, tus guarniciones favoritas, pepinillos y ensalada de col, una buen idea es montar todo en la mesa y que cada invitado se prepare su bocadillo.

4. Ensalada toscana de frijoles

Este tipo de ensaladas son una maravilla para llenar de color y nutrientes la mesa, lo mejor de todo es que no tendrás que cocer los frijoles ni picar todos los ingredientes ¡Solo deberás montarla en un lindo refractario! Una de las opciones favoritas es la Ensalada Toscana de frijoles de Summer Fresh, por solo $ 6.69 funciona como una gran alternativa a la ensalada de papas tradicional. Está elaborada con ingredientes saludables como cebada, garbanzos, frijoles y pimientos morrones rojos y verdes ¡perfecta para un día caluroso!

5. Coliflor Buffalo

Siempre será buena idea tener opciones vegetarianas, recuerda que hoy en día no todos comen carne. Los floretes de coliflor marinados en salsa buffalo ¡Son simplemente perfectos! La marca Kevin ofrece una buena opción, son realmente deliciosos ya que su salsa se elabora con ingredientes como ajo, ghee y chiles. Lo mejor de todo es que tendrás un gran platón listo en cinco minutos y son aptos para quienes siguen la dieta paleo y keto. Una bolsa grande cuesta $9,99 ¡Maravilloso!

6. Cherry layer cake

Los postres no pueden faltar y no hay nada como considerar una opción festiva que conquistará todos los paladares y llenará de colores la mesa con un clásico pastel de cerezas. La alternativa favorita que ofrece Costco es la tarta de cerezas de Juniors a un gran precio $13.79, es un pastel de vainilla de tres capas ¿Lo mejor? Su fabuloso relleno fabuloso de cereza de Michigan y crema de mantequilla de vainilla, para finalizar con el perfecto crujiente de galleta de vainilla y cerezas ¡Te aseguro que no quedará una sola rebanada!

7. Pulled Pork

Otro clásico de clásicos como plato fuerte es el irresistible Pulled Pork, que va de maravilla con todo tipo de guarniciones: puré de papa, ensalada de papa y col, maíz, pasta y vegetales. La opción de cerdo desmenuzado que ofrece Kirkland Signature es maravillosa y cuesta solo $10,99. Su versatilidad es inmensa, puedes contemplarlo para ricos sándwiches o ensaladas, lo mejor de todo es que la carne es desmenuzada a mano, es carne ahumada y de gran calidad al ser libre antibióticos y conservadores.

8. Macarons dulces variados

Otra opción para cerrar con dulzura cualquier celebración, es la delicada variedad de macarrones al estilo francés que ofrece la marca Tipiak. Por la maravillosa cantidad de $14.79, obtendrás 36 piezas de macarons en deliciosos sabores como limón, chocolate blanco, naranja sanguina, frambuesa y arándanos. Apuesta por integrarlos en la mesa de postre y quedarás como el mejor anfitrión de la historia.

