“Llevo 36 años esperando que mi hermana regrese”: drama y misterio policial en Connecticut

Gina Grisanti y su madre se niegan en Norwalk (Connecticut) a cerrar el capítulo de desaparición de su hermana April, a quien no ven desde hace 36 años.

En sus mentes, ella sigue siendo la joven de 20 años que vieron por última vez. Aceptan la posibilidad de que haya sido asesinada, y si fue así al menos quisieran tener el consuelo de encontrar sus restos.

April Grisanti habría cumplido 57 años este mes y su familia se pregunta a diario qué pasó con ella. Su hermana Gina de nuevo está organizando su propia búsqueda y ha pasado las últimas dos semanas empapelando el área de Norwalk con carteles y fotos de la joven desaparecida.

April fue vista por última vez el 1 de febrero de 1985 siendo obligada a subir a un auto por un hombre con el que había estado involucrada, llamado James “Purple” Aaron. Más tarde él fue declarado culpable de secuestro y restricción ilegal, pero no hubo pruebas suficientes para un cargo de homicidio.

Aaron murió en 2016, posiblemente llevándose consigo la respuesta sobre el destino de April. “Hay personas que todavía están por ahí y saben dónde está mi hermana”, dice Gina esperanzada.

Ella está decidida a buscar todas las pistas por sí misma, pero no puede hacerlo sola. “Realmente agradecería si pudiera conseguir que la gente donara servicios de perros de cadáveres, detectives privados, cualquier cosa para ayudar en mi búsqueda: equipo de sonar, buzos”, afirmó a News 12.

El auto de su hermana fue descubierto tirado en el agua donde ahora se encuentra el Acuario Marítimo de Norwalk y por eso esa es una de las áreas donde le gustaría enfocarse. “Imagínese a su familiar siendo arrojado como basura”, comenta Gina retóricamente.

Dice que ha recibido pistas sobre el antiguo restaurante “Norwalk Lighthouse” en Cross Street, y que su hermana podría haber sido arrojada debajo del puente. También es de interés el lugar donde se encontró la billetera de April: Fillow Street cerca de Stepping Stones Road.

“Mi hermana necesita volver a casa. Quiere volver a casa, sabemos que sí. Nunca descansará en paz hasta que la traigamos a casa. Por favor, ayúdenme”, clama Gina Grisanti.

Si está interesado en ayudar con la búsqueda, puede llamar al 203-838-9009. Para donar, se creó esta página en GoFundMe.

Missing Person: April L Grisanti

Missing Since

02/01/1985

Missing From

Norwalk, Connecticut

Classification

Endangered Missing

Date of Birth

05/01/1964 (55 years old current age)

Age when last seen

20 years old… https://t.co/VlFNb3blI7

