Murió adolescente herida: suben a tres las víctimas fatales en tiroteo durante cumpleaños en Nueva Jersey

Braylin Holmes, adolescente de 19 años, murió a consecuencia de las heridas que sufrió el fin de semana, elevando a tres el número de víctimas fatales por un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en el condado Cumberland de Nueva Jersey.

Holmes, residente de Millville City, falleció la noche del lunes en el Cooper University Hospital. Ella fue una de la docena de personas baleadas en un tiroteo el sábado en una casa en East Commerce Street, Fairfield Township, alrededor de las 11:50 p.m.

“Éste no fue un acto de violencia al azar”, afirmó el lunes el fiscal general estatal Gurbir Grewal. “Éste fue un ataque dirigido”.

La policía estatal de Nueva Jersey arrestó a Darrell Dawkins, de 30 años, residente de Bridgeton (NJ) y fue acusado por porte ilegal de armas. Las autoridades dijeron que él había asistido a la fiesta con una pistola, pero no especificó si él fue el pistolero. Otro asistente, Kevin Dawkins, de 36 años, también fue arrestado y acusado por varios cargos de armas.

Cuando los agentes llegaron al lugar del tiroteo, encontraron a Kevin Elliot (30) y Asia Hestor (25), ambos residentes de Bridgeton, muertos por disparos. Al menos una docena de personas resultaron heridas, acotó Fox News.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo que se comunique con los investigadores por teléfono al 856-451-0101 o de forma anónima en línea en el portal www.njccpo.org/tips

Melissa Helmbrecht, quien trabaja para Hopeloft, un grupo de defensa de Bridgeton para jóvenes en riesgo, comentó que varios miembros del grupo estaban en la fiesta en el momento del tiroteo, cuya causa se desconoce. “Eran cientos de personas, nuestros vecinos, que se estaban reuniendo porque era la primera noche realmente cálida y agradable (del año). Hubo muchas fiestas y reuniones en toda la comunidad, y ésta fue probablemente la más grande”, dijo.

