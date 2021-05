$300 mil dólares en cocaína y pistola: insólito hallazgo en equipaje de mano que llegó del Caribe al aeropuerto JFK de Nueva York

Elijah Davis, un ciudadano estadounidense que aterrizó procedente de Montego Bay (Jamaica) en el aeropuerto John F. Kennedy en Queens (NYC), fue arrestado después de que los oficiales encontraron una pistola, balas y cocaína valorada en $300,000 dólares escondida en su equipaje de mano, dijeron las autoridades.

Davis aterrizó el 21 de mayo y fue detenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), reportó la agencia. En principio, encontraron una pistola junto con 40 rondas de balas de .9 mm en una caja rígida en su equipaje.

Pero a medida que continuaba la búsqueda, los oficiales de CBP determinaron que el equipaje de mano de Davis se sentía inusualmente pesado, por lo que se realizó una radiografía. Así descubrieron paquetes dentro de los paneles, que contenían alrededor de 10 libras (4.5 kilos) de cocaína, por un valor de estimado en $300,000 dólares.

“Esta incautación demuestra la vigilancia y la dedicación demostradas diariamente por los oficiales de CBP en nuestro puerto de entrada mientras mantienen estos peligrosos narcóticos fuera de las calles de nuestras comunidades”, dijo Marty Raybon, director interino de la oficina de la agencia en Nueva York.

Davis enfrenta cargos federales de contrabando de narcóticos y será procesado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, reportó NBC News.

