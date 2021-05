Adamari López confirma su separación con Toni Costa en Hoy Día de Telemundo y los fans reaccionan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López se quebranta en Hoy Día al confirmar su separación con Toni Costa. “He decidido separarme de Toni y quería compartirlo con ustedes”, dijo Adamari al borde de las lágrimas y con la voz rota de dolor. “Es un tema difícil de conversar”, dijo Adamari cuando Chiquibaby la cuestionó sobre las razones que la llevaron a ponerle fin a su relación con el padre de su hija. Expresamente declaró que por el respeto que siente por ésta: “y por el esa relación de padres que nos va a unir por siempre, pues yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, sepan que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

“No soy quién para dirigir la vida de nadie, pero lo que sí les podría decir es que sean fuertes y que no temas. La vida me ha enseñado es que el futuro siempre tiene algo bonito, y que con valentía y mucha fe uno puede lograr lo que se propone en la vida”.

En su conversación con Chiquibaby dijo tanto ella como Toni entendieron que esta era la decisión correcta y que de ahora en adelante seguirán por separado. “El amor de madre es incondicional y siempre va a prevalecer”. Sin embargo, también hizo una declaración que ha generado muchas opiniones encontradas. Adamari dijo: “He aprendido a quererme, respetarme y ser una prioridad”. ¿Será que en algún momento Toni dejó de valorarla?

Las reacciones del público no se han hecho esperar:

“Enviándole fuerza…mucha fuerza. Que valiente y más aún compartirlo en la televisión”, comentó Vivan Fabiola, famosa influencer de entretenimiento.

También hay mensajes que reflejan lo poco que Adamari ha revelado a través de sus declaraciones, ya que en ningún momento ha dejado claro qué fue lo que la llevó a la separación. “Lo que pasa dentro de la casa… solo lo sabe la pareja”. Por otra parte, hay quien opina que la felicidad que tenían no era del todo real: “¡Todo lo que se ve no es felicidad! ¡La gente vive engañada!”, “Como dice el dicho: no todo es lo que aparentan”.

Lamentablemente la forma en la que se presentaron ante el público hasta el último momento ha hecho que éstos también cuestionen si todo era pura apariencia: “No entiendo, si tan mal están como pareja, porque aparentan hasta el último con fotos, con fiestas, con reportajes que son felices”, “Las parejas que se ven más felices en redes sociales , en realidad son las más infelices”, “Ahora si no creo ni el matrimonio y menos en el amor”.

Aunque los defensores fieles de Adamari, obviamente comparten su postura y respaldan su decisión: “Nadie es quien para juzgar sus decisiones, porque nadie sabe lo que ha ocurrido en su familia, solo le pido a Dios que los bendiga, los ilumine y todo sea por el bien de Alaïa”.

“Es lo más triste que he visto hoy.😢 Solo Dios sabe lo que ha pasado en ese hogar”, comentó una fiel seguidora tanto del programa, como de la pareja que Adamari y Toni hacían.

También hubo quien destacó que por las palabras de Adamari, Toni le fue infiel: “Bueno más claro que el agua no puede ya estar, definitivamente por lo que dijo y por lo que lloro Ada, hubo traición y seguramente departe de Toni, porque ella estuvo muy indiferente con él, como que él le hubiese hecho algo y seguramente sí con tanta mujer, que él se mantiene por lo de la zumba no me queda menor duda”.

