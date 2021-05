Andrea Meza pone fin a los rumores y revela si es hija de Ana Gabriel

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tremendo escándalo se armó en el mundo del espectáculo después de que la periodista Shanik Berman asegurara que Andrea Meza fue dada en adopción por una famosa cantante cuando era bebé.

Ahora, ha sido la modelo que porta la corona de Miss Universo, quien rompió el silencio y respondió si es verdad que es hija de Ana Gabriel; además, aclaró si fue dada en adopción como se manejó en los últimos días.

“No tengo idea de dónde viene ese chisme. Porque es un chisme, pero me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada que decir sobre eso”, respondió Meza para las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’.

Al respecto, fue consultada acerca de si ha llegado a dudar de que sus padres no sean sus padres biológicos y esto fue lo que declaró: “No, no existe esa duda en mi mente, así que no tengo nada que decir, es un chisme más. También salió que soy hija de Chabelo”, dijo entre risas aceptando que todos estos chismes que carecen de pruebas los toma con humor.

Por el momento, Shanik no ha presentado pruebas para señalar que su información sea verídica, pero lo cierto es que desde que Andrea se llevó la corona, sobre ella se ha hablado de más. Han dicho que el vestido que usó era diseño plagiado y hasta se habló de que presuntamente estaba casada.

Para quien no lo sepa, Berman publicó hace unos días en su cuenta de Instagram un video hablando de la presunta relación sanguínea que uniría a ambas mujeres asegurando que son madre e hija.

“La cantante Ana Gabriel crió una hija ajena como si fuera propia, dicen que la Miss Universo Andrea Meza es la hija que dio en adopción ¿Y ahora qué hará la cantante si eso es cierto?”, escribió bajo su grabación.