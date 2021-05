Kim Kardashian reprueba importante examen de su carrera como abogada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Kim Kardashian había compartido algunas imágenes en Instagram demostrando que se ha estado preparando para convertirse en abogada, sin embargo, su carrera está en duda a raíz de un mal resultado en uno de sus exámenes.

Resulta que la socialité reveló en un nuevo episodio de Keeping up with the Kardashians que no pasó el examen de estudiantes de derecho de primer año, también conocido como “Baby Bar” y le confesó a sus hermanas que está reconsiderando su decisión de seguir con sus estudios.

“Soy un fracaso. Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas diarias, estudiando. Era tan importante para mí tomar este examen y no pasarlo realmente te baja el ánimo, te hace querer darte por vencida”, expresó visiblemente afectada.

De acuerdo con Kim, necesitaba una puntuación de 560 para pasar el examen, pero únicamente consiguió 474 en su primer intento, por lo que no alcanza la calificación aprobatoria.

Aunque se sabe que reprobar un examen no es el fin del mundo, para ella casi lo fue porque perdió tiempo con sus hijos y es algo que lamenta mucho.

“Lo que me molesta es el hecho de que pasé todo ese tiempo lejos de mis hijos como si no pudiera hacerlo de nuevo, no tengo tiempo. La próxima prueba es en noviembre, no quiero esperar otro año para ir a la escuela”, comentó la multimillonaria.

Mientras tanto, Kourtney y Khloé intentaron demostrar su apoyo, asegurándole que todo lo que hizo es admirable, especialmente considerando la cantidad de trabajo que tiene y que su padre, Robert Kardashian, estaría orgulloso de ella solo por intentarlo.