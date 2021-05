Lindsay Lohan regresa a la actuación con protagónico para Netflix

Después de una década de ausencia, la actriz Lindsay Lohan regresa a la pantalla chica para protagonizar una comedia romántica en Netflix con una historia navideña.

De acuerdo con Variety, Lohan le dará vida a una recién casada y heredera de un hotel que a causa de un accidente esquiando sufre de amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida.

Asimismo, la plataforma de streaming anunció a través de sus redes sociales que la protagonista de la inolvidable película ‘Mean Girls’ regresará a la actuación con este proyecto.

“Nuestra adorada Lindsay Lohan protagonizará una comedia romántica sobre una consentida heredera, recién comprometida que pierde la memoria luego de tener un accidente esquiando. Muy pronto”, compartió Netflix tanto en Instagram como en Twitter el pasado 24 de mayo.

Lindsay Lohan will star in a new romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total amnesia in a skiing accident pic.twitter.com/umpCpCzW4w

— Netflix (@netflix) May 24, 2021