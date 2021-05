Netflix: Películas y series que llegan en junio a la plataforma de streaming

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mayo está pronto a acabarse y ya es hora de echar un vistazo completo a lo que llegará a Netflix en los EE. UU. a lo largo de junio del 2021.

El 1 de junio, el servicio de transmisión lanzará varios títulos nuevos para la plataforma, incluidas las temporadas 1-3 de Happy Endings, Million Dollar Baby y The Big Lebowski.

Podrás ver The Ice Road, otro thriller de acción al que Liam Neeson presta su conjunto de habilidades especiales, así como America: The Motion Picture, una comedia animada del alumno de Archer Matt Thompson y con la voz de Channing Tatum y Jason Mantzoukas.

En términos de televisión, la serie francesa de atracos Lupin ya está de regreso para la Parte 2, vuelve el picante reality show Too Hot to Handle y la adaptación del cómic de DC producida por Robert Downey Jr., Sweet Tooth, sobre una generación de híbridos humano-animal. Los viejos favoritos como The Big Lebowski, Stand by Me y muchos más también estarán disponibles.