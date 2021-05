Descubren arsenal oculto dentro de un sofá en la frontera con México

Las autoridades migratorias se incautaron de varias armas de asalto, cargadores y miras telescópicas escondidas en sofás de tipo futón en la frontera con México, informó este domingo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de CBP descubrieron el cargamento durante un examen en los carriles de salida de EE.UU. en el puerto internacional de entrada de Del Río, que une Del Río (Texas) con Ciudad Acuña (México).

Securing our borders: #CBP officers recently seized a cache of eight semi-automatic weapons, eight magazines and two scopes while conducting outbound inspection operations at Del Rio Port of Entry. Read more here: https://t.co/IKQlUAJaki pic.twitter.com/4CGrg2UT7z

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) May 30, 2021