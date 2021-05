El presidente Biden recordó a su hijo Beau: “Es un día difícil para nosotros”

El presidente, Joe Biden, se centró este domingo en la cita del próximo 16 de junio con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mientras los estadounidenses buscan retornar a la vida antes de la pandemia durante el fin de semana largo que vive el país con motivo del Día de los Caídos (Memorial Day).

Biden se trasladó a Delaware para asistir a un acto en el que rindió tributo a los soldados muertos en combate, a quienes se recordará este lunes en el Memorial Day, una fecha que marca para los estadounidenses el comienzo del verano y es motivo de reuniones y paseos en familia.

Joe Biden spoke at a Memorial Day service in Delaware on Sunday: “As many of you know, this is a hard day for us,” the president told the audience, before speaking directly to the “Gold Star” families in attendance. pic.twitter.com/36toXXVrvh

— CBS News (@CBSNews) May 30, 2021