Michael Flynn apoya un golpe de Estado en Estados Unidos

El exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, enfrenta críticas tras afirmar que Estados Unidos necesita un golpe de Estado similar al ocurrido en Myanmar.

En la conferencia QAnon celebrada en Dallas, Texas, uno de los asistentes preguntó por qué lo ocurrido en “Minamar” (sic) no ocurría en EE.UU.

“No hay razón”, dijo Flynn. “Debería suceder, quiero decir, eso es correcto”.

El 1 de febrero, el ejército de Myanmar derrocó a un gobierno elegido democráticamente y arrestó a sus líderes.

El video donde se escucha a Flynn hablar del golpe de Estado suma más de 1.5 millones de reproducciones. El exfuncionario estuvo durante casi un año al frente de las principales agencias de seguridad nacional de los EE.UU.

Here is the video of former national security advisor Michael Flynn saying that he thinks a coup like the coup in Myanmar should happen in the US. pic.twitter.com/7mGYjfXg18

— Mamie 😌 (@MC_Hyperbole) May 30, 2021