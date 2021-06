Alcalde da luz verde para reabrir centros para ancianos en la ciudad de Nueva York el 14 de junio

Las partidas de dominó, los juegos de cartas, las clases de cocina, los programas de ejercicios, o simplemente las horas de conversación con viejos y nuevos amigos. Esas son algunas de las muchas actividades que los adultos mayores extrañan de los centros para ancianos a los que están acostumbrados a ir a pasar el día en sus vecindarios en la ciudad de Nueva York. Y para esos neoyorquinos el alcalde Bill de Blasio les dio este martes una buena noticia, que los ‘senior centers’ reabrirán el próximo 14 de abril.

“Los ancianos extrañan profundamente la oportunidad de estar juntos, y ellos han sido los más golpeados por la crisis del coronavirus, al ser los más vulnerables, y tenemos que seguir haciendo todo lo posible en nuestro poder para seguir protegiéndolos”, dijo el Alcalde, agregando que gracias a las altas cifras de vacunación entre esta población, “es hora de movernos hacia adelante, y tras escuchar de muchos de ellos mismos que están listos para regresar, le digo que así será en dos semanas”.

De Blasio fue más allá al anunciar que incluso las actividades al aire libre de “bajo riesgo” pueden comenzar de manera inmediata.

“Vamos a tener mucho cuidado, serán seguros y garantizaremos que sigan manteniendo una distancia inteligente y todas las otras precauciones para mantener a estos lugares seguros”, garantizó el mandatario.

Con aproximadamente el 72% de ancianos que ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, las autoridades de la Ciudad se sienten confiadas en que ya es hora de dar ese paso de volver a permitir a los ancianos a reunirse con otras personas, a pesar que siguen siendo el segmento de la población más vulnerable ante el virus.

BREAKING NEWS! Mayor de Blasio announced that senior centers will be able to re-open on June 14th! In addition, senior centers can resume low-risk outdoor activities immediately! We are so excited at soon having older adults back at our centers. #SummerOfNYC pic.twitter.com/iRZJnEqo1o

— NYC Seniors (@NYCSeniors) June 1, 2021