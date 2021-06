Empleado de Amazon baleado dentro de su camión de entregas en Nueva York

Un conductor de entrega de Amazon recibió un disparo en la cara ayer en Brooklyn (NYC) en medio de una pelea por un choque menor mientras realizaba sus entregas a plena luz del día, dijeron testigos y fuentes policiales.

El empleado no identificado de 22 años fue rozado por la bala, disparada a través de la ventana de su camión de reparto en las avenidas DeKalb y Wyckoff en Bushwick, poco antes de las 11:30 a.m., dijeron las fuentes.

Testigos indicaron que la disputa comenzó cuando el chofer de Amazon supuestamente impactó el auto Infiniti estacionado del pistolero. “El conductor de Amazon, golpeó un poco al otro automóvil”, dijo al New York Post una empleada de Vera’s Barber Shop en Wyckoff Avenue.

“El hombre salió del otro auto enojado, gritando, hablando furioso, diciendo cosas malas… Sacó un arma y disparó dos veces”, dijo la mujer sobre el sospechoso.

Otro trabajador de la tienda local agregó que antes del tiroteo, el empleado de Amazon le dijo al conductor enojado que era mejor llamar a la policía. Pero fue entonces cuando fue a su automóvil y regresó con una pistola, abriendo fuego a través de la ventana del lado del pasajero de la camioneta Amazon.

“Regresó un minuto después y le disparó”, dijo el testigo. La víctima caminó alrededor de una cuadra hasta el Wyckoff Heights Medical Center herido, en condición estable, dijeron las fuentes.

El agresor huyó y sigue suelto. Los policías recuperaron un solo casquillo en la escena. Los detectives de la Comisaría 83 en Bushwick están investigando el tiroteo.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Cops are looking for the gunman who shot and injured a 22-year-old @amazon truck driver during an argument in #Brooklyn on Monday morning. @NYPDnews https://t.co/IWVFQDdfhL

— amNewYork (@amNewYork) May 31, 2021