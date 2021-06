Mayweather a Logan Paul: “Este chico no tiene ninguna posibilidad en el infierno”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Siempre estuvo acostumbrado a ganar primero fuera del ring y luego dentro, con su personalidad y talento marcó una época importante en el boxeo y ahora volverá al combate. Floyd Mayweather Jr. se enfrentará al youtuber Logan Paul este 6 de junio y ya le advirtió que no tiene posibilidades contra él.

El show de ‘Money’ volverá a exhibirse en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

“Realmente no importa si tengo un campo de entrenamiento intenso o no. Este chico no tiene ninguna posibilidad en el infierno. No importa dónde entrene. El resultado siempre será el mismo. No puedo ser jodidamente vencido. Soy Floyd”, declaró Mayweather en el programa Inside Mayweather vs. Paul de Showtime.

Logan Paul cuenta con el apoyo de Ryan García en su preparación para el combate contra Floyd Mayweather. Así luce su entrenamiento. 👀 👇 (vía @ESPNRingside – KingRyan/Instagram) #Boxeo pic.twitter.com/UIcV9ecifd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 28, 2021

Mayweather presenta un récord inmaculado de 50-0, 27 KOs tras batallar contra pugilistas de la talla de Juan Manuel Márquez, Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Manny Pacquiao o Canelo Álvarez.

“Me pagan mucho dinero porque pateo traseros y vencí a los nombres más importantes. Estamos hablando de verdaderos luchadores. Este es un youtuber. Logan está trabajando duro, como el ruso en Rocky IV. Sigue entrenando como Ivan Drago, no va a funcionar”, agregó.

Tambián manifestó que no teme por alguna sorpresa y expresó sentirse nada intranquilo por lo que pudiera ofrecer Logan Paul en el cuadrilátero.

“No estoy preocupado por la pelea. Nadie puede joderme. Nadie puede joder con Floyd. No obtienes toda esta (riqueza) sin ser un maestro en lo que haces. Puede que no haya inventado el boxeo, pero créanme, lo dominé. Dominaba el arte”, reafirmó el reconocido pugilista.

