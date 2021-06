Sicario ciclista mató a un joven a plena luz en el Alto Manhattan: violencia sin límites

Un hombre de 28 años murió baleado dentro de un auto estacionado atacado por un pistolero que se desplazaba en una bicicleta (e-bike) a plena luz, el domingo en East Harlem (NYC).

La víctima estaba en un Hyundai blanco estacionado en 2253 Third Avenue cerca de 123rd St. en East Harlem, alrededor de las 11 a.m. del domingo, cuando el sospechoso en una bicicleta eléctrica roja y negra le disparó, dijeron las fuentes.

El joven no identificado fue declarado muerto en el lugar. Se encontraron varios casquillos de bala en el lugar y se recuperó un arma junto a la víctima, según Daily News.

El pistolero se acercó al auto y abrió fuego, golpeando varias veces a la víctima en todo el cuerpo, según la policía.

“Él fue lo mejor que le pudo haber pasado” a mi hermana, dijo Rachel Brown, en referencia a Crystal Brown, novia de la víctima. “Él ayudaba con el hijo de mi hermana, lo llevaba a la escuela y ayudaba con su tarea escolar”.

El nombre de la víctima no se dio a conocer de inmediato. Un empleado de una tienda de descuento cerca de la escena del crimen escuchó los disparos y dijo que fueron “Quizás seis” rápidos.

Nueva York sigue atrapada en una espiral de violencia que podría empeorar a medida que se aproxima el verano, tradicionalmente la época más violenta del año. Mientras los tiroteos subieron 72% y las víctimas 92.6%, los arrestos por armas de fuego bajaron 24% a mediados de mayo. En lo que va del año, hasta el 16 de mayo, el número de tiroteos se había incrementado 82%, sumando 490 casos, en comparación con 270 durante el mismo período en 2020, cuando ya estaban en alza, según las estadísticas de NYPD.

“Ésta será la historia en Nueva York en el futuro previsible: menos arrestos, más tiroteos y más víctimas”, dijo un frustrado policía anónimo en Manhattan. “Podrían contratar a 10,000 policías, pero no importará a menos que los políticos cambien las leyes y mantengan a los criminales en la cárcel”.

El pistolero del domingo no ha sido capturado ni se ha informado sobre un posible motivo del crimen. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

