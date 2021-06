Fin de una era: el legendario “Coach K” de Duke y del Team USA se retirará tras la próxima temporada

La carrera como entrenador de Mike Krzyzewski, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto desde 2001, estaría llegando a su final en la temporada 2021-2022. El legendario “Coach K“, quien ha dirigido a la Universidad de Duke durante 41 años, así como al Dream Team de la selección de Estados Unidos durante una década, decidió dar un paso al costado apenas termine la próxima temporada de la NCCAB.

