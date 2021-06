Logan Paul se ilusiona contra Mayweather Jr: “Realmente creo que puedo vencerlo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Logan Alexander Paul encontró paz y empezó una nueva vida gracias al boxeo, y ahora el destino le pondrá una oportunidad única de pelar contra Floyd Mayweather Jr. el 6 de junio. Podría darse el lujo en decir que le ganó a ‘Money’, un boxeador retirado de manera invicta en el cuadrilátero.

Es novato en el boxeo, pero toda una celebridad en internet. Se hizo famoso con videos en vine y ese le abrió puertas para actuar y convertirse en un famoso youtuber. Ya peleó dos veces contra el rapero y también youtuber británico KSI

“Me ha llevado tres años llegar a un punto en el que realmente me siento muy cómodo en el ring. Este es el campamento completo. Nos tomamos sh… bastante en serio. No olvides que durante un año me dijeron que iba a pelear contra Floyd Mayweather. Esto es todo lo que he estado haciendo durante el año pasado. Realmente creo que puedo vencerlo”, declaró Paul en Inside Mayweather vs. Paul de Showtime.

No pudo ganar sus primeras dos peleas de exhibición y cree que contra el legendario ‘Money’ romperá esa racha negativa. “Esta no es una pelea justa. Soy quince, diecisiete pulgadas más alto que Floyd. Treinta libras más pesado. Dieciocho años más joven”, argumentó.

Floyd 'Money' Mayweather manopleando 🥊 con Big Gerald Este domingo 'Money' se enfrentará a Logan Paul 🔥 EN VIVO 🔥 por #ESPNKnockOut para toda Latinoamérica pic.twitter.com/inycwNpaLl — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 2, 2021

El boxeo le cambió la vida a Paul

La pelea del 6 de junio Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, será una cita con su destino. Más que una pelea es la cumbre de un nuevo comienzo para Logan.

“El boxeo me salvó la vida, de verdad. Me dirigía por un camino que no quería. El boxeo me dio la oportunidad de presionar el botón de reinicio en mi vida y, literalmente, luchar por quien quería ser. Veintiséis años después de mi vida y puedo decir que definitivamente me he convertido en una persona que amo”, dijo Paul.

Sabe que retar a Mayweather le dejará mucho dinero, pero también cree que cambiará la percepción que tienen las personas hacia su figura.

“Soy un YouTuber por ahora. Pregúntame en dos años, veamos cómo se dirige la gente a mí entonces. Decir que tengo la plena intención de vencer al mejor boxeador de nuestra generación, no se puede calcular. Escuchan eso y dicen, ‘este niño es un idiota’. Oye, estoy de acuerdo con todos ustedes. Soy un optimista delirante”, cerró en declaraciones recogidas por Boxing Scene.

