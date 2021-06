Menor de 5 años reportado desaparecido en Texas es hallado muerto en una bolsa en habitación de hotel

Un cadáver que correspondería al del menor de casi 6 años Samuel Olson fue hallado en una bolsa en un hotel de Jasper, Texas, informó la Policía este martes.

El niño, que se supone cumpliera años este próximo sábado, había sido reportado desaparecido la semana pasada en Houston.

El jefe de la policía de esa ciudad, Troy Finner, dijo por Twitter que tienen a una persona en custodia en relación con el crimen.

“Un posible sospechoso está en custodia y será entrevistado por investigadores de homicidios”, lee el mensaje ayer de Finner en la red social.

It is with great sadness that I share with you that a body – of who we believe to be 6-year-old Samuel Olson – was recovered in a motel room in Jasper, Texas, earlier this evening. 1/2

A possible suspect is in custody and will be interviewed by our homicide investigators. More details will be provided at a news briefing tomorrow. I ask the entire Houston community to join HPD in sending prayers for Samuel and his family. 2/2 #hounews

— Troy Finner (@TroyFinner) June 2, 2021