San Diego Padres reveló el alcance de la nueva lesión de Fernando Tatis Jr.

Por segunda vez en la temporada el pelotero dominicano Fernando Tatis Jr. tiene que abandonar el terreno por lesión y esta vez parece que la situación es menos grave. En la noche del martes los San Diego Padres lo retiraron por razones desconocidas y las alarmas se encendieron.

El japones Ha-Seo Kim fue el reemplazo del campocorto durante el duelo contra los Chicago Cubs en el Wrigley Field, que vencieron los locales 4 carreras por 3.

“Actualización del clubhouse: Fernando Tatis Jr. fue retirado del juego de esta noche (martes) por razones de precaución con rigidez en el oblicuo derecho”, informó la divisa.

Update from the clubhouse: Fernando Tatis Jr. was removed from tonight’s game for precautionary reasons with right oblique tightness.

— San Diego Padres (@Padres) June 2, 2021