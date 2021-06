La desagradable experiencia de nadar en una piscina a 35 metros de altura

El verano está prácticamente a punto de iniciar; el buen clima se hace presente en todos lados y muchos ya desean darse un buen chapuzón ante el agobiante calor que comienza a sentirse.

El pasado 19 de mayo se inauguró en Londres la primera piscina flotante de todo el mundo. Fue nombrada como Sky Pool, se encuentra a 35 metros de altura, mide 15 metros, está hecha de acrílico y pareciera ser un puente acuático que une un par de edificios del Embassy Gardens, en donde se combinan residencias y oficinas y que se encuentra cerca de la embajada de Estados Unidos en territorio británico.

La piscina Sky Pool fue diseñada por HAL Architects y el proyecto pudo concretarse recientemente tras muchos años trabajándolo. Se mantiene en el aire gracias a que se encuentra bien sujeta entre ambos edificios con un marco de acero y tiene una capacidad de 148,000 litros de agua completamente suspendidos en un recipiente hecho totalmente de acrílico de un grosor de 35 centímetros.

This really looks pretty incredible. The new #SkyPool , an acrylic transparent swimming pool stretched between the 10th stories. #EmbassyGardens , #NineElms , #London . @NineElmsTeam #helicopter #AerialViews pic.twitter.com/nVSwPvu1RO

Otro dato importante es que la piscina fue construida en Colorado y tuvo que ser llevada vía terrestre a Texas y posteriormente enviada en barco a los Países Bajos para de ahí arribar a Londres.

Varias personas ya han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de nadar en esta piscina flotante, asegurando que prácticamente se siente como si estuvieras en el cielo.

Sin embargo, también en redes sociales hay quienes aseguran no recomiendan la experiencia de conocer y nadar en dicha piscina, ya que al ser completamente transparente y debido a la altura en la que se encuentra, se puede experimentar desde vértigo hasta dolor de estómago, e incluso presentar vómito.

De igual modo, hay quienes indicaron que jamás irían a nadar en ella pues les aterra la idea de que esta pueda partirse en dos o venirse abajo.

I’d be scared overthinking about the #SkyPool breaking into pieces and all #swimmers 🏊🏼 falling down from the sky! So no, thanks! https://t.co/KVtcyPzQWr

— 𝓡𝓪𝓷𝓰𝓮𝓮𝓵𝓪 𝓓𝓮𝓼𝓲 (@RangeelaDesi) June 2, 2021